www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409410
Уникальный номер закупки
18
Наименование закупки
продажа сварочного шлака
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 964-90-46
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Andrey.Klepikov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Клепиков Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа сварочного шлака
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2014 21:00 GMT +303.10.2014 21:0003.10.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409410Дата и время окончания срока приема заявок продажа сварочного шлакаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2014 12:0003.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409410Дата и время вскрытия заявок продажа сварочного шлакаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.10.2014 23:5902.10.2014 23:5902.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409410Подведение итогов не позднее продажа сварочного шлакаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа сварочного шлака
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
300тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб Колпино Ижорский заводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.35.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.