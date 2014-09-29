Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. - ИТАЛИЯ, Кремона.

    Транспортно-экспедиционные услуги РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. - ИТАЛИЯ, Кремона.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2014 08:0029.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409408Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 - ИТАЛИЯ, Кремона. (Условия поставки: DDP Gremona, Italiy Acciaaria Arvedi S.p.A/ ACQUAVIVA 18, 1-26100 Cremona CR, Italiy),Вес груза брутто/нетто 36824/35918 кгЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409408

    Уникальный номер закупки

    088

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. - ИТАЛИЯ, Кремона.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос 088

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-15-09

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    G.Yaroslavtseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярославцева Гузелия Хикматовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    ТЭУ РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 - ИТАЛИЯ, Кремона. (Условия поставки: DDP Gremona, Italiy Acciaaria Arvedi S.p.A/ ACQUAVIVA 18, 1-26100 Cremona CR, Italiy),Вес груза брутто/нетто 36824/35918 кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2014 08:00 GMT +329.09.2014 08:0029.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409408Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 - ИТАЛИЯ, Кремона. (Условия поставки: DDP Gremona, Italiy Acciaaria Arvedi S.p.A/ ACQUAVIVA 18, 1-26100 Cremona CR, Italiy),Вес груза брутто/нетто 36824/35918 кгЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2014 08:0029.09.2014 08:0029.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409408Дата и время вскрытия заявок ТЭУ РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 - ИТАЛИЯ, Кремона. (Условия поставки: DDP Gremona, Italiy Acciaaria Arvedi S.p.A/ ACQUAVIVA 18, 1-26100 Cremona CR, Italiy),Вес груза брутто/нетто 36824/35918 кгЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201402.10.2014 21:5902.10.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409408Подведение итогов не позднее ТЭУ РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 - ИТАЛИЯ, Кремона. (Условия поставки: DDP Gremona, Italiy Acciaaria Arvedi S.p.A/ ACQUAVIVA 18, 1-26100 Cremona CR, Italiy),Вес груза брутто/нетто 36824/35918 кгЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЭУ РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 - ИТАЛИЯ, Кремона. (Условия поставки: DDP Gremona, Italiy Acciaaria Arvedi S.p.A/ ACQUAVIVA 18, 1-26100 Cremona CR, Italiy),Вес груза брутто/нетто 36824/35918 кг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 - ИТАЛИЯ, Кремона. (Условия поставки: DDP Gremona, Italiy Acciaaria Arvedi S.p.A/ ACQUAVIVA 18, 1-26100 Cremona CR, Italiy)вес 36824/35918 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ИТАЛИЯ, КремонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата ТЭУ производится в течение 30 дней со дня (даты) подписания акта выполненных работ/услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.10.12

    Деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077149
    МИ №16572/МИ - Средства индивидуальной защиты, плакаты, знаки безопасности для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P100981)
    МИ №16572/МИ - Средства индивидуальной защиты, плакаты, знаки безопасности для нужд филиалов...
    592997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    60 681 018
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ФЛ АО НПЦАП-ПОКОРПУС
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077141
    Приобретение дополнительных модулей к ПП «Парус-Предприятие 8»
    Приобретение дополнительных модулей к ПП «Парус-Предприятие 8»
    592986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    79 400
    Лоты:
    1
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225959
    Разработка технического задания на доработку конфигурации по итоговым документам экспресс-обследования и моделирования работы оперативного производственного учета в части добычи, переработки и движения углей на базе решения «1С:ERP, Управление холдингом»+ «1С: Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для ERP» согласно Технического задания.
    Разработка технического задания на доработку конфигурации по итоговым документам...
    592932
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225958
    Трубная продукция
    Трубная продукция
    592987
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УМЗ
    Запрос предложений № ГП213338
    Запрос предложений на оказание услуг по механической обработке для нужд ООО "УМЗ"
    Запрос предложений на оказание услуг по механической обработке для нужд ООО "УМЗ"
    587348
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157171
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    540017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    665 599
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211027007
    Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
    Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
    584851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Маркетинговые исследования № 32211051368
    Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    589083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:29(GMT+03:00)
    5 326 593
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить