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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов к оргтехнике

    Поставка расходных материалов к оргтехнике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2014 14:0008.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401545114Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике, г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401545114

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/49

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов к оргтехнике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 12:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 33622 7-09-04 доб. 11987

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    Lazarev.M.Y@baykonur.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Максим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    , г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а

    Закупки и тендеры Байконур Город

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов к оргтехнике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2014 14:00 GMT +308.10.2014 14:0008.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401545114Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике, г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2014 14:0008.10.2014 14:0008.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401545114Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике, г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.201413.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401545114Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к оргтехнике, г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208, кабинет 218а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов к оргтехнике

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Казахстан, 468320, г. Байконур, ул. Лейтенанта Шмидта, сооружение 208.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30

    ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

    Документация лота

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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