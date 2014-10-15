Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / О проведении работ по ремонту полов здания АБК цеха № 2

    О проведении работ по ремонту полов здания АБК цеха № 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2014 18:0015.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409402Дата и время окончания срока приема заявок Согласно предложениюОтрадныйПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409402

    Уникальный номер закупки

    52-09-14 314

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении работ по ремонту полов здания АБК цеха № 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Предложение

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 000 91-71011 доб. 097

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    APshenin@Uralmash-NGO.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пшенину Алексею Сергеевичу

    Место рассмотрения предложений

    Отрадный

    Закупки и тендеры Самарская Область

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно предложению

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 18:00 GMT +315.10.2014 18:0015.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409402Дата и время окончания срока приема заявок Согласно предложениюОтрадный

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2014 18:0015.10.2014 18:0015.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409402Дата и время вскрытия заявок Согласно предложениюОтрадный

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 18:0022.10.2014 18:0022.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409402Подведение итогов не позднее Согласно предложениюОтрадный

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 18:0022.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409402Подведение итогов не позднее Согласно предложениюОтрадный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно предложению

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077149
    МИ №16572/МИ - Средства индивидуальной защиты, плакаты, знаки безопасности для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P100981)
    МИ №16572/МИ - Средства индивидуальной защиты, плакаты, знаки безопасности для нужд филиалов...
    592997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    60 681 018
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ФЛ АО НПЦАП-ПОКОРПУС
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077141
    Приобретение дополнительных модулей к ПП «Парус-Предприятие 8»
    Приобретение дополнительных модулей к ПП «Парус-Предприятие 8»
    592986
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    79 400
    Лоты:
    1
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225959
    Разработка технического задания на доработку конфигурации по итоговым документам экспресс-обследования и моделирования работы оперативного производственного учета в части добычи, переработки и движения углей на базе решения «1С:ERP, Управление холдингом»+ «1С: Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для ERP» согласно Технического задания.
    Разработка технического задания на доработку конфигурации по итоговым документам...
    592932
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225958
    Трубная продукция
    Трубная продукция
    592987
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УМЗ
    Запрос предложений № ГП213338
    Запрос предложений на оказание услуг по механической обработке для нужд ООО "УМЗ"
    Запрос предложений на оказание услуг по механической обработке для нужд ООО "УМЗ"
    587348
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157171
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    540017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    665 599
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211027007
    Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
    Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
    584851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Маркетинговые исследования № 32211051368
    Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    589083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:29(GMT+03:00)
    5 326 593
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить