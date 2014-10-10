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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на закупку СВЧ-усилителя мощности

    Запрос предложений в электронной форме на закупку СВЧ-усилителя мощности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 11:0010.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401545268Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СВЧ-усилителя мощности115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401545268

    Уникальный номер закупки

    30

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на закупку СВЧ-усилителя мощности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87 доб. 1615

    Факс

    Адрес электронной почты

    dtrefilov@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трефилов Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка СВЧ-усилителя мощности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2014 11:00 GMT +310.10.2014 11:0010.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401545268Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СВЧ-усилителя мощности115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2014 11:0010.10.2014 11:0010.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401545268Дата и время вскрытия заявок Закупка СВЧ-усилителя мощности115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 23:0024.10.2014 23:0024.10.2014 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401545268Подведение итогов не позднее Закупка СВЧ-усилителя мощности115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 23:0024.10.2014 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401545268Подведение итогов не позднее Закупка СВЧ-усилителя мощности115172, Москва, 1-ый Гончарный переулок, д.8, стр.6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка СВЧ-усилителя мощности

    Начальная цена

    7 253 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    725 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    725 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65.5

    Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи

    Документация лота

    Документация

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Тендерная гарантия
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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