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Номер извещения
31401548364
Уникальный номер закупки
29
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на закупку оборудования антенной системы 7,3 м DBS-диапазона и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2014 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1176
Факс
Адрес электронной почты
ekolesnikova@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесникова Элеонора Валерьевна
Место рассмотрения предложений
115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
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Закупка оборудования антенной системы 7,3 м DBS-диапазона и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 11:00 GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401548364Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования антенной системы 7,3 м DBS-диапазона и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 11:00GMT +305.11.2014 11:0005.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401548364Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования антенной системы 7,3 м DBS-диапазона и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.11.201414.11.2014 23:0014.11.2014 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401548364Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка оборудования антенной системы 7,3 м DBS-диапазона и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Подведение итогов не позднее
14.11.2014 23:3014.11.2014 23:3014.11.2014 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401548364Подведение итогов не позднее Закупка оборудования антенной системы 7,3 м DBS-диапазона и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.11.201414.11.2014 23:3014.11.2014 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401548364Подведение итогов не позднее Закупка оборудования антенной системы 7,3 м DBS-диапазона и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования антенной системы 7,3 м DBS-диапазона и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
Начальная цена
14 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 470 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Отсутствуют
51.65.5
Документация лота
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