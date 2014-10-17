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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2014 09:0017.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409417Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал» г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409417

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Проект договора подряда

    Критерии и порядок оценки предложений

    Смета

    Расчет стоимости строительства объекта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 226-04-10

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеева Марианна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2014 09:00 GMT +317.10.2014 09:0017.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409417Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал» г. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.10.2014 09:0017.10.2014 09:0017.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409417Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал» г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2014 14:0021.10.2014 14:0021.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409417Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал» г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 14:0021.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409417Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал» г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    8 260 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием, сметой

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КраснодарРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ – в течение 3-х месяцев с даты заключение договора. Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет подрядчика). Сумму стоимости работ Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 30 дней с даты подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам работ (акты о приемке выполненных работ) (форма № КС-2).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "капитальный ремонт аэротенка"

    Кол-во: 1

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