Выполнение работ по капитальному ремонту Аэротенка №3 на ОСК-2 в г. Краснодаре для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ – в течение 3-х месяцев с даты заключение договора. Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет подрядчика). Сумму стоимости работ Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 30 дней с даты подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемой к ней расшифровки по видам работ (акты о приемке выполненных работ) (форма № КС-2).