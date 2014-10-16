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Номер извещения
31401543982
Уникальный номер закупки
069-14, 070-14
Наименование закупки
Водолазное обследование водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура; Водолазное обследование и очистку подводной части Метелевских водоочистных сооружений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2014 09:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 52-04-61
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
mdoich@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Доич Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
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Водолазное обследование водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 09:00 GMT +316.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401543982Дата и время окончания срока приема заявок Водолазное обследование водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тураг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 09:0016.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401543982Дата и время вскрытия заявок Водолазное обследование водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тураг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.10.2014 12:0021.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401543982Подведение итогов не позднее Водолазное обследование водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тураг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Водолазное обследование водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура
Начальная цена
592 011,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.11.2
Документация лота
Водолазное обследование и очистка подводной части Метелевских водоочистных сооружений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 09:00 GMT +316.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401543982Дата и время окончания срока приема заявок Водолазное обследование и очистка подводной части Метелевских водоочистных сооруженийг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2014 09:0016.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401543982Дата и время вскрытия заявок Водолазное обследование и очистка подводной части Метелевских водоочистных сооруженийг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.10.2014 12:0021.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401543982Подведение итогов не позднее Водолазное обследование и очистка подводной части Метелевских водоочистных сооруженийг. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Водолазное обследование и очистка подводной части Метелевских водоочистных сооружений
Начальная цена
225 076,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
41.0
Документация лота
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