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Номер извещения
31401543375
Уникальный номер закупки
11/1-ОЗ/2014-ОАЭФ
Наименование закупки
На право заключения договора на выполнение работ по ремонту
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2014 18:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на выполнение работ по ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2014 10:00 GMT +315.10.2014 10:0015.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401543375Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на выполнение работ по ремонтуАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.10.2014 10:0016.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401543375Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на выполнение работ по ремонтуАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.10.2014 10:0017.10.2014 10:0017.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401543375Дата и время проведения На право заключения договора на выполнение работ по ремонтуАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
23.10.2014 10:1223.10.2014 10:1223.10.2014 10:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401543375Подведение итогов не позднее На право заключения договора на выполнение работ по ремонтуАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на выполнение работ по ремонту
Начальная цена
8 200 804,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
410 040,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
438,10 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Калужская область, дер. МаринкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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