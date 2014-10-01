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    Главная / Торги / № Р14-09-37 на поставку специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)

    № Р14-09-37 на поставку специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2014 16:0001.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409394Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409394

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № Р14-09-37 на поставку специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Открытый аукцион в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № З14-09-37

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 428-49-31

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Sergey.Galkin@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галкин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги холдинговых компаний

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 15:0008.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409394Подведение итогов не позднее Поставка специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)

    Начальная цена

    1,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, производитель и количество приведены в Техническом задании (Приложение №1) к Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача програмного обеспечения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 50% - предоплата в течении 10 дней после подписания Договора; 50% - по факту передачи всего ПО. Срок поставки - 10 (десять) дней с даты подписания Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    64.20

    Деятельность в области электросвязи

    Документация лота

    Документация № З14-09-37

    25.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

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