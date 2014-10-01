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Номер извещения
ГП409394
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ Р14-09-37 на поставку специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Открытый аукцион в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 428-49-31
Факс
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Адрес электронной почты
Sergey.Galkin@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галкин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)
Начальная цена
1,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, производитель и количество приведены в Техническом задании (Приложение №1) к Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Передача програмного обеспечения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Отсутствуют
64.20
Документация лота
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