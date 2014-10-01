№ Р14-09-37 на поставку специализированного програмного обеспечения для нужд ГПБ (ОАО)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: 50% - предоплата в течении 10 дней после подписания Договора; 50% - по факту передачи всего ПО. Срок поставки - 10 (десять) дней с даты подписания Договора.