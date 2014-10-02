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Номер извещения
ГП409393
Уникальный номер закупки
25
Наименование закупки
СМР Томск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
sinelschikova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синельщикова Екатерина Петровна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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СМР по модернизации азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим» со строительством цеха воздушной компрессии, строительством воздухоразделительной установки и системы хранения, газификации и выдачи жидких продуктов разделения воздуха (азот, кислород, аргон), строительством новых и модернизации старых технологических эстакад
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 16:00 GMT +302.10.2014 16:0002.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409393Дата и время окончания срока приема заявок СМР по модернизации азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим» со строительством цеха воздушной компрессии, строительством воздухоразделительной установки и системы хранения, газификации и выдачи жидких продуктов разделения воздуха (азот, кислород, аргон), строительством новых и модернизации старых технологических эстакадБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 16:0002.10.2014 16:0002.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409393Дата и время вскрытия заявок СМР по модернизации азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим» со строительством цеха воздушной компрессии, строительством воздухоразделительной установки и системы хранения, газификации и выдачи жидких продуктов разделения воздуха (азот, кислород, аргон), строительством новых и модернизации старых технологических эстакадБалашиха
Подведение итогов не позднее
27.10.2014 16:0027.10.2014 16:0027.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409393Подведение итогов не позднее СМР по модернизации азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим» со строительством цеха воздушной компрессии, строительством воздухоразделительной установки и системы хранения, газификации и выдачи жидких продуктов разделения воздуха (азот, кислород, аргон), строительством новых и модернизации старых технологических эстакадБалашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.10.201427.10.2014 16:0027.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409393Подведение итогов не позднее СМР по модернизации азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим» со строительством цеха воздушной компрессии, строительством воздухоразделительной установки и системы хранения, газификации и выдачи жидких продуктов разделения воздуха (азот, кислород, аргон), строительством новых и модернизации старых технологических эстакадБалашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по модернизации азотно-кислородного цеха ООО «Томскнефтехим» со строительством цеха воздушной компрессии, строительством воздухоразделительной установки и системы хранения, газификации и выдачи жидких продуктов разделения воздуха (азот, кислород, аргон), строительством новых и модернизации старых технологических эстакад
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
45.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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