№Р 14-09-39 на поставку серверных комплектующих компании IBM

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: 50% - Предоплата в течение 10 дней после подписания договора; 50% - По факту передачи всего оборудования и подписания накладной. Срок поставки в Банк – 6 (шесть) недель с даты подписания Договора.