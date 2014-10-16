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Номер извещения
31401542892
Уникальный номер закупки
УЗК-14/47
Наименование закупки
Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2014 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 785-33-93
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
zakupka@kbthm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разумова Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2014 10:00 GMT +316.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401542892Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.10.2014 10:0021.10.2014 10:0021.10.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401542892Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32
Дата и время проведения
24.10.2014 10:0024.10.2014 10:0024.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401542892Дата и время проведения Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401542892Подведение итогов не позднее Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов
Начальная цена
12 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
240 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
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