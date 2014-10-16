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    Главная / Торги / Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов

    Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401542892Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401542892

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/47

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Договор

    Изменения в документации

    Тех.задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 785-33-93

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    zakupka@kbthm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разумова Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные грузовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2014 10:00 GMT +316.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401542892Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.10.2014 10:0021.10.2014 10:0021.10.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401542892Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32

    Дата и время проведения

    24.10.2014 10:0024.10.2014 10:0024.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401542892Дата и время проведения Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401542892Подведение итогов не позднее Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401542892Подведение итогов не позднее Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов г. Москва, ул. Кирпичная, дом 32

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двух автопоездов для перевозки опасных грузов

    Начальная цена

    12 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    240 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    240 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.4

    Производство грузовых автомобилей

    Документация лота

    Договор

    29.09.2016

    Изменения в документации

    29.09.2016

    Тех.задание

    29.09.2016

    Анкета

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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