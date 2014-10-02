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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора, на поставку запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Запрос предложений на право заключения договора, на поставку запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2014 07:0002.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401543679Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401543679

    Уникальный номер закупки

    23

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора, на поставку запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2014 07:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Приложение 4 Критерии оценки участников

    Приложение 1 Техническое задание

    Приложение 3 Основные формы документов

    Приложение 6 Техническая политика

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    joa@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Михаил Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2014 07:00 GMT +302.10.2014 07:0002.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401543679Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2014 07:0002.10.2014 07:0002.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401543679Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2014 10:0010.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401543679Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201410.10.2014 10:0010.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401543679Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Начальная цена

    3 194 802,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания (Приложение №1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул.Потехина,41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течении 60 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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