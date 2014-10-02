Запрос предложений на право заключения договора, на поставку запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401543679 Уникальный номер закупки 23 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на право заключения договора, на поставку запорной арматуры на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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