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    Главная / Торги / Закупка грузоподъемного оборудования

    Закупка грузоподъемного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 14:3030.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409391Дата и время окончания срока приема заявок Грузоподъемное оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409391

    Уникальный номер закупки

    157

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка грузоподъемного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Грузоподъемное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 14:30 GMT +330.09.2014 14:3030.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409391Дата и время окончания срока приема заявок Грузоподъемное оборудованиеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2014 14:3030.09.2014 14:3030.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409391Дата и время вскрытия заявок Грузоподъемное оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2014 23:5902.10.2014 23:5902.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409391Подведение итогов не позднее Грузоподъемное оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201402.10.2014 23:5902.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409391Подведение итогов не позднее Грузоподъемное оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузоподъемное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции октябрь 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция новая, производства не ранее 2014 года. Наличие паспорта, сертификата, гарантийного талона.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "диод штырьевой ДЛ132-50-10"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "электромагнит силовой ЭМИС 5100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "блок монтажный БМ, 3тн, с откидной щеткой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "блок монтажный БМ, 5тн, с откидной щеткой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "таль цепная ручная, 1,5тн 6м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "диод ДЛ122-32-9"

    Кол-во: 16

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