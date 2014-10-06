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    Главная / Торги / Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракет

    Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 13:0006.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409389Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракетЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409389

    Уникальный номер закупки

    182/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракет

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 182/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 331-17-93

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракет

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 13:00 GMT +306.10.2014 13:0006.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409389Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракетЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 13:0006.10.2014 13:0006.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409389Дата и время вскрытия заявок Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракетЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    09.10.2014 15:0009.10.2014 15:0009.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409389Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракетЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201409.10.2014 15:0009.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409389Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракетЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракет

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4) Наименование, характеристики, количество и условия поставки товара, в отношении которого проводится маркетинговое исследование: разработка и изготовление комплектов выставочных моделей ракет 3М-54Э и 3М-14Э в масштабе 1: 4 в комплектации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению). Условия поставки в соответствии Проектом договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Проект договора прилагается к настоящему Извещению исключительно с целью определения условий поставки для правильного формирования цены товара, по результатам ПДО проект договора участникам не направляется.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада покупателя, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    16) Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: - предоплата 50% стоимости продукции производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента согласования макета продукции; - окончательный расчет в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента получения продукции и подписания накладной. Сроки и условия оплаты установлены в целях формирования единого базиса для исследования цены на Товар. Каждый участник, вправе подать альтернативное предложение с указанием предпочтительных порядка и формы оплаты.Срок поставки (выборки) товара: комплекты моделей запускаются в производство только после согласования макетов. Срок изготовления и поставки на склад Заказчика 60 календарных дней с момента предоплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.7

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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