Маркетинговое исследование цен на рынке на изготовление и поставку комплектов выставочных ракет

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

16) Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: - предоплата 50% стоимости продукции производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента согласования макета продукции; - окончательный расчет в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента получения продукции и подписания накладной. Сроки и условия оплаты установлены в целях формирования единого базиса для исследования цены на Товар. Каждый участник, вправе подать альтернативное предложение с указанием предпочтительных порядка и формы оплаты.Срок поставки (выборки) товара: комплекты моделей запускаются в производство только после согласования макетов. Срок изготовления и поставки на склад Заказчика 60 календарных дней с момента предоплаты.