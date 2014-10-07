Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование не предусматривается. Оплата выполненных работ производится в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня прибытия на предприятия заказчика станков. Срок демонтажа и перевозки каждого станка 3 (три календарных дня) с момента прибытия на предприятия заказчика. Все работы выполняются во вторую, третью смены и в выходные дни.