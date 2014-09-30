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Номер извещения
ГП409387
Уникальный номер закупки
155
Наименование закупки
Закупка горно-шахтного оборудования и запасных частей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Горно-шахтное оборудование и запасные части
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 13:30 GMT +330.09.2014 13:3030.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409387Дата и время окончания срока приема заявок Горно-шахтное оборудование и запасные частиМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2014 13:3030.09.2014 13:3030.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409387Дата и время вскрытия заявок Горно-шахтное оборудование и запасные частиМосква
Подведение итогов не позднее
02.10.2014 23:5902.10.2014 23:5902.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409387Подведение итогов не позднее Горно-шахтное оборудование и запасные частиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Горно-шахтное оборудование и запасные части
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции октябрь 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция новая, производства не ранее 2014 года. Наличие паспорта, сертификата качества, гарантийного талона. Страна производитель РФ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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