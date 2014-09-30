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    Главная / Торги / Закупка горно-шахтного оборудования и запасных частей

    Закупка горно-шахтного оборудования и запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 13:3030.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409387Дата и время окончания срока приема заявок Горно-шахтное оборудование и запасные частиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409387

    Уникальный номер закупки

    155

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка горно-шахтного оборудования и запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Горно-шахтное оборудование и запасные части

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 13:30 GMT +330.09.2014 13:3030.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409387Дата и время окончания срока приема заявок Горно-шахтное оборудование и запасные частиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2014 13:3030.09.2014 13:3030.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409387Дата и время вскрытия заявок Горно-шахтное оборудование и запасные частиМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2014 23:5902.10.2014 23:5902.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409387Подведение итогов не позднее Горно-шахтное оборудование и запасные частиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201402.10.2014 23:5902.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409387Подведение итогов не позднее Горно-шахтное оборудование и запасные частиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Горно-шахтное оборудование и запасные части

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции октябрь 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция новая, производства не ранее 2014 года. Наличие паспорта, сертификата качества, гарантийного талона. Страна производитель РФ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "колодка тормозная К14М.04.06.000"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "тормозной кран подпедальный к электровозу К10, 100-3514208-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "барабан ведомый с протяжно-натяжным устройством ППМ4Э.06.05.026 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "барабан ведущий с полумуфтой сцепления редукторной группы ППМ4Э.06.12.027 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "блок скреперный литой усиленный БС 200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "блок скреперный литой усиленный БС 300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "букса ППН5.00.11.020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "контактор КМ 2351 63А 660В "

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "подшипник 7612"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "полускат задний ППМ4Э.11.01.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "полускат передний ППМ4Э.11.02.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "редуктор транспортера ППМ4Э.07.02.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Автоматический выключатель АВМ-4НУЗ U=500В, 400А, привод ручной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "конденсатор МБГ4-1, 4мкф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Контактор КТО 603560-УЗ, U=380В I=250А, с катушкой постоянного тока U=220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "контактор КТП6043-У3, 380В,400А, с катушкой пост.тока 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Контактор КТП-60236У3, U=380В I=100А, с катушкой 5АК520.061-061 с катушкой постоянного тока U=220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "стабилизатор СНТ-1,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "лебедка пневматическая ШВА с воздушно реверсивным устройством и возвратным механизмом, 18000x0,25П "

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "привод двери стволовой ПДС-1-У2,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Блок диодов БД-102Д"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Блок контакторов БК-101Д"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Контактор КН 451, 200А U кат.=175-320В пост.тока"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Контактор линейный МК5 - 10 УЗ, 250В, 250А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "натяжное устройство цепи с регулировкой ППМ4М-20-01А "

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "контролер КС-304"

    Кол-во: 1

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