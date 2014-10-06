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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на строительно-монтажные работы по ремонту в помещениях ОАО «ОКБ «НОВАТОР»

    О проведении запроса котировок цен на строительно-монтажные работы по ремонту в помещениях ОАО «ОКБ «НОВАТОР»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 08:0006.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401541985Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корпус 30-IIЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401541985

    Уникальный номер закупки

    230/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на строительно-монтажные работы по ремонту в помещениях ОАО «ОКБ «НОВАТОР»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ № 230/25-2014

    Документация № 23025-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корпус 30-II

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 08:00 GMT +306.10.2014 08:0006.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401541985Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корпус 30-IIЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 08:0006.10.2014 08:0006.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401541985Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корпус 30-IIЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.201413.10.2014 20:0013.10.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401541985Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корпус 30-IIЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корпус 30-II

    Начальная цена

    2 559 573,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    127 978,65 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    127 978,65

    или

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    на 50 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 230/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 230/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течение тридцати календарных дней со дня начала работ. Авансирование не предусматривается. Оплата выполненных работ производится в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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