О проведении запроса котировок цен на строительно-монтажные работы по ремонту в помещениях ОАО «ОКБ «НОВАТОР»

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 230/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 230/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)