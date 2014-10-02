Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 40 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора.