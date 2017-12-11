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Номер извещения
ГП735327
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление услуг легкового автотранспорта с экипажем на 2018г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2017 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская наб., дом 20, стр.1
Почтовый адрес
443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 218
Контактный телефон
+7 982 165-93-19
Факс
+7 846 276-25-41
Адрес электронной почты
NKrainik@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крайник Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Самара
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг легкового автотранспорта с экипажем на 2018г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2017 11:00 GMT +311.12.2017 11:0011.12.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП735327Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг легкового автотранспорта с экипажем на 2018г.Самара
Дата и время вскрытия заявок
11.12.2017 11:0011.12.2017 11:0011.12.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП735327Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг легкового автотранспорта с экипажем на 2018г.Самара
Подведение итогов не позднее
15.12.2017 11:0015.12.2017 11:0015.12.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП735327Подведение итогов не позднее Предоставление услуг легкового автотранспорта с экипажем на 2018г.Самара
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг легкового автотранспорта с экипажем на 2018г.
Начальная цена
887 663,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«НГП Северо-Карасевское»
Все закупки и тендеры «НГП Северо-Карасевское»
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская наб., дом 20, стр.1
443041, Российская Федерация, Самарская область, Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 218
49.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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