Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка дизельного топлива летнего

    Поставка дизельного топлива летнего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2014 09:0003.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401541253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива летнегог. Байконур, ул. Королева, д.36Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401541253

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/46

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дизельного топлива летнего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 12:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета

    Тех.задание

    Проект договора

    Извещение

    Котировочная заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 33622 7-09-04 доб. 13819

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    markova@baykonur.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркова Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Байконур, ул. Королева, д.36

    Закупки и тендеры Байконур Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного топлива летнего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2014 09:00 GMT +303.10.2014 09:0003.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401541253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива летнегог. Байконур, ул. Королева, д.36

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 09:0003.10.2014 09:0003.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401541253Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива летнегог. Байконур, ул. Королева, д.36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 14:0008.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401541253Подведение итогов не позднее Поставка дизельного топлива летнегог. Байконур, ул. Королева, д.36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного топлива летнего

    Начальная цена

    7 568 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    151 360,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    151 360,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех.заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Байконур, площадка 72Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51

    Оптовая торговля топливом

    Документация лота

    Анкета

    28.09.2016

    Тех.задание

    28.09.2016

    Проект договора

    28.09.2016

    Извещение

    28.09.2016

    Котировочная заявка

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225959
    Разработка технического задания на доработку конфигурации по итоговым документам экспресс-обследования и моделирования работы оперативного производственного учета в части добычи, переработки и движения углей на базе решения «1С:ERP, Управление холдингом»+ «1С: Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для ERP» согласно Технического задания.
    Разработка технического задания на доработку конфигурации по итоговым документам...
    592932
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225958
    Трубная продукция
    Трубная продукция
    592987
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УМЗ
    Запрос предложений № ГП213338
    Запрос предложений на оказание услуг по механической обработке для нужд ООО "УМЗ"
    Запрос предложений на оказание услуг по механической обработке для нужд ООО "УМЗ"
    587348
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157171
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    540017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    665 599
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211027007
    Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
    Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
    584851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Маркетинговые исследования № 32211051368
    Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    589083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:29(GMT+03:00)
    5 326 593
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225953
    Приобретение Комплект ремонтный для восстановления оболочки кабеля, лента изоляционная, смесь резиновая, комплект муфт соединительных холодной усадки, муфта соединительная АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39945
    Приобретение Комплект ремонтный для восстановления оболочки кабеля, лента изоляционная, смесь...
    592990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП213714
    Закупка ЗИП к компрессору Caterpillar (БП МТР 2022г.)
    Закупка ЗИП к компрессору Caterpillar (БП МТР 2022г.)
    588970
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить