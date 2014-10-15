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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2014 12:0015.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401543194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебелиг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401543194

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционая документация 23-ОАЭ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 297-02-82 доб. 216

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2014 12:00 GMT +315.10.2014 12:0015.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401543194Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебелиг. Санкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.10.2014 12:0016.10.2014 12:0016.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401543194Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мебелиг. Санкт-Петербург

    Дата и время проведения

    17.10.2014 12:0017.10.2014 12:0017.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401543194Дата и время проведения Поставка мебелиг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401543194Подведение итогов не позднее Поставка мебелиг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401543194Подведение итогов не позднее Поставка мебелиг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    3 025 425,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    302 542,50 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    302 542,50

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара, подписания Сторонами товарной накладной и предоставления Поставщиком счета Покупателю. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.1

    Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка мебели"

    Кол-во: 64

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