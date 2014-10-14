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Номер извещения
31401540907
Уникальный номер закупки
27
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на закупку усилителя мощности с ЛБВ 750 Вт и линеаризатором, диапазон частот 17,3…18,4 ГГц, для резервированной системы 1:2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2014 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1611
Факс
Адрес электронной почты
vyakovlev@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
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Закупка усилителя мощности с ЛБВ 750 Вт и линеаризатором, диапазон частот 17,3…18,4 ГГц, для резервированной системы 1:2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 11:00 GMT +314.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401540907Дата и время окончания срока приема заявок Закупка усилителя мощности с ЛБВ 750 Вт и линеаризатором, диапазон частот 17,3…18,4 ГГц, для резервированной системы 1:2115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2014 11:00GMT +314.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401540907Дата и время вскрытия заявок Закупка усилителя мощности с ЛБВ 750 Вт и линеаризатором, диапазон частот 17,3…18,4 ГГц, для резервированной системы 1:2115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.201424.10.2014 23:0024.10.2014 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401540907Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка усилителя мощности с ЛБВ 750 Вт и линеаризатором, диапазон частот 17,3…18,4 ГГц, для резервированной системы 1:2115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 22:0031.10.2014 22:0031.10.2014 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401540907Подведение итогов не позднее Закупка усилителя мощности с ЛБВ 750 Вт и линеаризатором, диапазон частот 17,3…18,4 ГГц, для резервированной системы 1:2115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 22:0031.10.2014 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401540907Подведение итогов не позднее Закупка усилителя мощности с ЛБВ 750 Вт и линеаризатором, диапазон частот 17,3…18,4 ГГц, для резервированной системы 1:2115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка усилителя мощности с ЛБВ 750 Вт и линеаризатором, диапазон частот 17,3…18,4 ГГц, для резервированной системы 1:2
Начальная цена
11 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 140 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Отсутствуют
51.65.5
Документация лота
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