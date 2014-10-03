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    Главная / Торги / ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2014 11:0003.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409372Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409372

    Уникальный номер закупки

    66

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заключение договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2149

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Гравий, песок, глины и каолин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2014 11:00 GMT +303.10.2014 11:0003.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409372Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 11:0003.10.2014 11:0003.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409372Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 11:3003.10.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409372Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку формовочных материалов (КДСЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    14.21

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дистен-силлиманитовый концентрат зернистый (КДСЗ)"

    Кол-во: 360

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