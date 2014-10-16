Лот 1

Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения, проживающих в многоквартирных домах, имеющих задолженность по начислениям за период с 01.01.2012г. по 31.12.2013г., для нужд ООО «Оренбург Водоканал».