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    Главная / Торги / Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 07:0013.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401541345Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401541345

    Уникальный номер закупки

    17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Приложение №4

    Приложение №7

    Приложение №2

    Смета

    Приложения

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 07:00 GMT +313.10.2014 07:0013.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401541345Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 07:0013.10.2014 07:0013.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401541345Дата и время вскрытия заявок Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2014 10:0016.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401541345Подведение итогов не позднее Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201416.10.2014 10:0016.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401541345Подведение итогов не позднее Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение ремонта, рихтовки подкрановых путей, монорельсов подъемных сооружений для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Начальная цена

    949 655,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задание (Приложение №2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием (приложение №2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ производится Заказчиком в срок не менее 30 календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ, против документов, указанных в п.2.2. Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.22.1

    Производство кранов, кроме строительных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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