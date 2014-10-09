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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования (Республика Бурятия)

    На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования (Республика Бурятия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 11:0009.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401540260Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401540260

    Уникальный номер закупки

    154/2014-ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования (Республика Бурятия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 09:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация 154_2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 11:00 GMT +309.10.2014 11:0009.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401540260Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 11:0009.10.2014 11:0009.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401540260Дата и время вскрытия заявок Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201410.10.2014 16:5910.10.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401540260Подведение итогов не позднее Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования

    Начальная цена

    1 996 119,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    670040, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Сосновый бор, Военный городок № 56, д 77, литера А-151Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет 100 % оплату товара путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, по факту получения товара в течение 15 банковских дней. Срок выполнения работ: Не более 30 дней с момента заключения договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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