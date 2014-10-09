На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования (Республика Бурятия)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401540260 Уникальный номер закупки 154/2014-ЗК Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования (Республика Бурятия) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Котировочная документация 154_2014

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