Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предварительную оплату в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 10 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.