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    Главная / Торги / Поставка ленточных пил для нужд ОАО КБХА

    Поставка ленточных пил для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2014 08:0007.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401540836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленточных пил для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401540836

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-10

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ленточных пил для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки пилы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарев Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ленточных пил для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 08:00 GMT +307.10.2014 08:0007.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401540836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленточных пил для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 09:0007.10.2014 09:0007.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401540836Дата и время вскрытия заявок Поставка ленточных пил для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 09:0008.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401540836Подведение итогов не позднее Поставка ленточных пил для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленточных пил для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    267 031,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 (склад 31).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предварительную оплату в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 10 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки пилы

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пила ленточная 4300х34х1,1 мм М71 шаг 2\3"

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "Пила ленточная 3200х27х0,9 мм М71 шаг 3\4"

    Кол-во: 67

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