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Номер извещения
ГП409388
Уникальный номер закупки
088-ЗП/14-277
Наименование закупки
Поставка метанола технического марки «А», ГОСТ 2222-95
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1061
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
l.ilina@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Лина Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка метанола технического марки «А», ГОСТ 2222-95
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 15:45 GMT +302.10.2014 15:4502.10.2014 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409388Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метанола технического марки «А», ГОСТ 2222-95Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 15:4502.10.2014 15:4502.10.2014 15:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409388Дата и время вскрытия заявок Поставка метанола технического марки «А», ГОСТ 2222-95Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.10.2014 14:0015.10.2014 14:0015.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409388Подведение итогов не позднее Поставка метанола технического марки «А», ГОСТ 2222-95Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метанола технического марки «А», ГОСТ 2222-95
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
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