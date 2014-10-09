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Номер извещения
ГП409370
Уникальный номер закупки
137-ЗП-2014
Наименование закупки
Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7558
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красиков Сергей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 12:00 GMT +309.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409370Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 12:0009.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409370Дата и время вскрытия заявок Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.Москва
Подведение итогов не позднее
17.10.2014 12:0017.10.2014 12:0017.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409370Подведение итогов не позднее Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201417.10.2014 12:0017.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409370Подведение итогов не позднее Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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