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    Главная / Торги / Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.

    Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409370Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409370

    Уникальный номер закупки

    137-ЗП-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Таблица квалификациооных требований

    Форма коммерческого предложения

    Приложение к Проекту Договора

    Проект Договора

    Календарный план

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7558

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красиков Сергей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Нефть сырая и газ природный

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 12:00 GMT +309.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409370Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 12:0009.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409370Дата и время вскрытия заявок Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2014 12:0017.10.2014 12:0017.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409370Подведение итогов не позднее Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201417.10.2014 12:0017.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409370Подведение итогов не позднее Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение технологического контроля и контроля ПБОТОС при производстве полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Пайяхском и Северо-Пайяхском ЛУ ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча», Красноярский край Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в 2014-2016 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом ДоговораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    11

    ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга"

    Кол-во: 1

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