Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения Покупателем Товара и счета на оплату.Срок поставки не более 90 календарных дней с даты подписания договора