Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка штор с люверсами

    Поставка штор с люверсами

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка штор с люверсамиЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409371

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка штор с люверсами

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка на поставку

    Условия участия

    Протокол подведения итогов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью УралРемСервис
    Все закупки и тендеры УралРемСервис

    Юридический адрес

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33

    Почтовый адрес

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328

    Контактный телефон

    +7 982 630-05-67

    Факс

    +7 982 630-05-67

    Адрес электронной почты

    P.Borisov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисов Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Волокна химические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка штор с люверсами

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 12:00 GMT +330.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка штор с люверсамиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2014 12:0030.09.2014 12:0030.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409371Дата и время вскрытия заявок Поставка штор с люверсамиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 14:0003.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409371Подведение итогов не позднее Поставка штор с люверсамиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка штор с люверсами

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки на поставку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, промплощадка ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100% по факту поставки в течении 30 календарных дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УралРемСервис
    Все закупки и тендеры УралРемСервис

    Адрес местонахождения

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33

    620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.70

    Производство искусственных и синтетических волокон

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штора с люверсами брезент ОП 11255 (согласно заявки на поставку)"

    Кол-во: 185

    "Позиция 2"

    "Штора с люверсами брезент СКПВ 11292 (согласно заявки на поставку)"

    Кол-во: 185

    "Позиция 3"

    "Штора с люверсами ПВХ 630г/м2 (согласно заявки на поставку)"

    Кол-во: 185

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211057167
    МИ №1132/МИ - Проведение экспертизы промышленной безопасности, техническое освидетельствование зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1132/МИ - Проведение экспертизы промышленной безопасности, техническое освидетельствование...
    589987
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 320 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211032026
    КО №1071/КО - Проверка исправности и работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на объектах ООО "Петербургтеплоэнерго" 272/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1071/КО - Проверка исправности и работоспособности источников наружного противопожарного...
    585666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    924 778
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП013755
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования опорно - транзитной сети для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2022 году (22-0031)
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования опорно -...
    591477
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 814 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32110977516
    МИ №462/МИ - Масла трансформаторные для нужд филиала «Карельский» (D22P101162)
    МИ №462/МИ - Масла трансформаторные для нужд филиала «Карельский» (D22P101162)
    579905
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 541 630
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП013754
    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования автоматических телефонных станций ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2022 году (22-0030)
    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования автоматических телефонных станций...
    591474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 955 207
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211071036
    КО №181/КО - Услуги по экспресс-доставке документов и грузов 22-042 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    КО №181/КО - Услуги по экспресс-доставке документов и грузов 22-042 для нужд Акционерное...
    592037
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 680 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП013752
    Выполнение работ по капитальному ремонту объектов связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в 2022 году (22-0029)
    Выполнение работ по капитальному ремонту объектов связи для нужд ООО «Газпром трансгаз...
    591468
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    12 105 082
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32110977612
    МИ №465/МИ - Масло трансформаторное ГК для филиала «Кольский» (D22P101163)
    МИ №465/МИ - Масло трансформаторное ГК для филиала «Кольский» (D22P101163)
    579923
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    6 006 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить