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    Главная / Торги / Передача прав на использование программного обеспечения (0914-289)

    Передача прав на использование программного обеспечения (0914-289)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 09:0009.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401538898Дата и время окончания срока приема заявок Передача прав на использование программного обеспечения Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401538898

    Уникальный номер закупки

    0914-289

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Передача прав на использование программного обеспечения (0914-289)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменение 31401538898

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Передача прав на использование программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 09:00 GMT +309.10.2014 09:0009.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401538898Дата и время окончания срока приема заявок Передача прав на использование программного обеспечения Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 09:0009.10.2014 09:0009.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401538898Дата и время вскрытия заявок Передача прав на использование программного обеспечения Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201414.10.2014 10:0014.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401538898Подведение итогов не позднее Передача прав на использование программного обеспечения Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Передача прав на использование программного обеспечения

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    225 ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после установки программного обеспечения и передачи прав на использование программ для ЭВМ и счета на оплату.Срок передачи прав на использование ПО не более 5-ти календарных дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.20

    Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Изменение 31401538898

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "права на использование программного обеспечения "

    Кол-во: 225

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