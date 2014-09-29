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    Главная / Торги / Закупка насосов WILO IL250/405-90/4- 4 ШТУКИ

    Закупка насосов WILO IL250/405-90/4- 4 ШТУКИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2014 11:0029.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409366Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов WILOБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409366

    Уникальный номер закупки

    103-251

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка насосов WILO IL250/405-90/4- 4 ШТУКИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупка насосов WILO

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    losik_a@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосик Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Части гидравлического и пневматического силового оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосов WILO

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2014 11:00 GMT +329.09.2014 11:0029.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409366Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов WILOБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2014 11:0029.09.2014 11:0029.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409366Дата и время вскрытия заявок Поставка насосов WILOБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.201401.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409366Подведение итогов не позднее Поставка насосов WILOБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов WILO

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 насоса+ 4 шкафа управления

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, склад ОАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12.2

    Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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