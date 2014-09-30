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Номер извещения
ГП409365
Уникальный номер закупки
459
Наименование закупки
459/2014 Фабричная интерьерная мебели для залов повышенной комфортности
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
459/2014 Фабричная интерьерная мебели для залов повышенной комфортности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 09:00 GMT +330.09.2014 09:0030.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409365Дата и время окончания срока приема заявок 459/2014 Фабричная интерьерная мебели для залов повышенной комфортностиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2014 09:0030.09.2014 09:0030.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409365Дата и время вскрытия заявок 459/2014 Фабричная интерьерная мебели для залов повышенной комфортностиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.10.2014 16:0013.10.2014 16:0013.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409365Подведение итогов не позднее 459/2014 Фабричная интерьерная мебели для залов повышенной комфортностиЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
459/2014 Фабричная интерьерная мебели для залов повышенной комфортности
Начальная цена
290 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
443901, г. Самара, «Международный аэропорт «Курумоч»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
36
Документация лота
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