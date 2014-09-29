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Номер извещения
ГП409364
Уникальный номер закупки
Д46-1
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку легких металлоконструкций «Кузов» для экскаваторов ЭКГ-15.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-39
Факс
Адрес электронной почты
Denis.Averenkov1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Аверенков Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на право заключения договора на поставку легких металлоконструкций «Кузов» для экскаваторов ЭКГ-15.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора на поставку легких металлоконструкций «Кузов» для экскаваторов ЭКГ-15.
Начальная цена
2 111 075,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения Д46-1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещения Д46-1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Кол-во: 1
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