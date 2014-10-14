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Номер извещения
31401538102
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения (ПО) Phyton CodeMaster ARM
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2014 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения (ПО) Phyton CodeMaster ARM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 08:00 GMT +314.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401538102Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения (ПО) Phyton CodeMaster ARMНовосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.10.2014 09:0016.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401538102Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка программного обеспечения (ПО) Phyton CodeMaster ARMНовосибирск
Дата и время проведения
16.10.2014 09:0016.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401538102Дата и время проведения Поставка программного обеспечения (ПО) Phyton CodeMaster ARMНовосибирск
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401538102Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения (ПО) Phyton CodeMaster ARMНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения (ПО) Phyton CodeMaster ARM
Начальная цена
175 950,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
17 595,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. Срок поставки товара: до 25.11.2014 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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