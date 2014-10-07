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    Главная / Торги / на поставку шариковых подшипников для ОАО «МАШ»

    на поставку шариковых подшипников для ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537897Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку шариковых подшипников для ОАО «МАШ»ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401537897

    Уникальный номер закупки

    162

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на поставку шариковых подшипников для ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-51-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Фирсова Христина Вячеславовна,Firsova_HV@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку шариковых подшипников для ОАО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 12:00 GMT +307.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537897Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку шариковых подшипников для ОАО «МАШ»Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 12:0007.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401537897Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку шариковых подшипников для ОАО «МАШ»Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401537897Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку шариковых подшипников для ОАО «МАШ»Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку шариковых подшипников для ОАО «МАШ»

    Начальная цена

    2 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1666

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.14

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "шариковые подшипники"

    Кол-во: 1666

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