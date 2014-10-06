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    Главная / Торги / Покупка пресса переносного

    Покупка пресса переносного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537941Дата и время окончания срока приема заявок Покупка пресса переносногоЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401537941

    Уникальный номер закупки

    181/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка пресса переносного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к Извещению № 181/47-2014

    Извещение № 181/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 331-17-93

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка пресса переносного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2014 10:00 GMT +306.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537941Дата и время окончания срока приема заявок Покупка пресса переносногоЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2014 10:0006.10.2014 10:0006.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401537941Дата и время вскрытия заявок Покупка пресса переносногоЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.10.201409.10.2014 15:0009.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401537941Подведение итогов не позднее Покупка пресса переносногоЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка пресса переносного

    Начальная цена

    64 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество продукции: пресс 2113М переносной манометрический (1 штука) в комплекте с патронами самоподжимными (4 штуки) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 181/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 181/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется: путем самовывоза со склада поставщика в г. Екатеринбург.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: авансовый платеж в размере 100%, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания договора поставки, на основании счета на оплату.Срок поставки (выборки) товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня зачисления авансового платежа на счет поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65

    Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "пресс 2113М переносной манометрический в комплекте с патронами самоподжимными (4 штуки)"

    Кол-во: 1

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