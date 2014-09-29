Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам (ГОСТ) указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Предоставление сертификатов качества на поставляемую продукцию. Поставка продукции в октябре 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции.