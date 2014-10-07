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Номер извещения
31401537887
Уникальный номер закупки
161
Наименование закупки
на поставку канцелярских товаров для ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2014 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-29-68
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Татьяна Владимировна,Smirnova@svo.aero
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку канцелярских товаров для ОАО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2014 10:00 GMT +307.10.2014 10:0007.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537887Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку канцелярских товаров для ОАО «МАШ»Химки
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2014 10:0007.10.2014 10:0007.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401537887Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку канцелярских товаров для ОАО «МАШ»Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку канцелярских товаров для ОАО «МАШ»
Начальная цена
781 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
52.47
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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