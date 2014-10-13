на выполнение работ по строительству линий связи (пожарной сигнализации) между диспетчерской Терминала D и станцией №16 в здании перронной механизации

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401537731 Уникальный номер закупки 160 Номер закупки Наименование закупки на выполнение работ по строительству линий связи (пожарной сигнализации) между диспетчерской Терминала D и станцией №16 в здании перронной механизации Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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