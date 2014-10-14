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    Главная / Торги / Закупка противогазов, респираторов

    Закупка противогазов, респираторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537811Дата и время окончания срока приема заявок Закупка противогазов, респираторовНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401537811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка противогазов, респираторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка противогазов, респираторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 08:00 GMT +314.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537811Дата и время окончания срока приема заявок Закупка противогазов, респираторовНовосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.10.2014 09:0016.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401537811Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка противогазов, респираторовНовосибирск

    Дата и время проведения

    16.10.2014 09:0016.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401537811Дата и время проведения Закупка противогазов, респираторовНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401537811Подведение итогов не позднее Закупка противогазов, респираторовНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401537811Подведение итогов не позднее Закупка противогазов, респираторовНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка противогазов, респираторов

    Начальная цена

    327 778,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    32 777,83 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    32 777,83

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с технической частью аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. Срок поставки товара: до 28 ноября 2014 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, авансирование 50 % от стоимости договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.13

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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