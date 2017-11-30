www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП735077
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сахара
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2017 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70143
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
i.blazhievskaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блажиевская Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Строитель
Ключевые слова:
песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар, сахар
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 140 тонн. Поставка в декабре 2017 г. - январе 2018 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.11.2017 11:00 GMT +330.11.2017 11:0030.11.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП735077Дата и время окончания срока приема заявок Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 140 тонн. Поставка в декабре 2017 г. - январе 2018 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствияСтроитель
Дата и время вскрытия заявок
30.11.2017 11:0030.11.2017 11:0030.11.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП735077Дата и время вскрытия заявок Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 140 тонн. Поставка в декабре 2017 г. - январе 2018 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствияСтроитель
Подведение итогов не позднее
07.12.2017 16:0007.12.2017 16:0007.12.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП735077Подведение итогов не позднее Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 140 тонн. Поставка в декабре 2017 г. - январе 2018 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствияСтроитель
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
07.12.201707.12.2017 16:0007.12.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП735077Подведение итогов не позднее Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 140 тонн. Поставка в декабре 2017 г. - январе 2018 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствияСтроитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 140 тонн. Поставка в декабре 2017 г. - январе 2018 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
140 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка по трем заводам: 1. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 2. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
1542020
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140