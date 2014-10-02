Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП409358 Уникальный номер закупки б/н Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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