www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409358
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 1737
Факс
--
Адрес электронной почты
Albert.Didenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Диденко Альберт Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2014 11:00 GMT +302.10.2014 11:0002.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409358Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 годМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 11:0002.10.2014 11:0002.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409358Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 годМосква
Подведение итогов не позднее
02.11.2014 17:0002.11.2014 17:0002.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409358Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 годМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
51
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.