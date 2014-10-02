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    Главная / Торги / Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год

    Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2014 11:0002.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409358Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 годМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409358

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тендерная документация

    Тендерная документация word

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40 доб. 1737

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Albert.Didenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Диденко Альберт Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2014 11:00 GMT +302.10.2014 11:0002.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409358Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 годМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2014 11:0002.10.2014 11:0002.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409358Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 годМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.11.2014 17:0002.11.2014 17:0002.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409358Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 годМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.11.201402.11.2014 17:0002.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409358Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 годМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на заключение рамочного договора на поставку канцелярских товаров для нужд ОАО ОМЗ на 4 квартал 2014 года и 2015 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51

    Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Тендерная документация

    29.09.2016

    Тендерная документация word

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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