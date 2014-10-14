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    Главная / Торги / Приобретение средств защиты

    Приобретение средств защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537593Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение средств защиты НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401537593

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение средств защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение средств защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 08:00 GMT +314.10.2014 08:0014.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537593Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение средств защиты Новосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.10.2014 09:0016.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401537593Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение средств защиты Новосибирск

    Дата и время проведения

    16.10.2014 09:0016.10.2014 09:0016.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401537593Дата и время проведения Приобретение средств защиты Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401537593Подведение итогов не позднее Приобретение средств защиты Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401537593Подведение итогов не позднее Приобретение средств защиты Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение средств защиты

    Начальная цена

    102 113,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 211,37 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с технической частью аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная,32. Срок поставки товара: до 28 ноября 2014 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, авансирование 50 % от стоимости договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    18.21

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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