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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования

    На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 09:0020.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537146Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401537146

    Уникальный номер закупки

    16-ОЗ/2014-ОАЭФ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Техническое задание Новосибирск

    Техническое задание Омск

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 09:00 GMT +320.10.2014 09:0020.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401537146Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.10.2014 09:0022.10.2014 09:0022.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401537146Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    23.10.2014 09:0023.10.2014 09:0023.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401537146Дата и время проведения На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2014 08:1529.10.2014 08:1529.10.2014 08:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401537146Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201429.10.2014 08:1529.10.2014 08:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401537146Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования

    Начальная цена

    6 408 000,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    320 400,02 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    320 400,02

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 комплекта

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    630017, г. Новосибирск, Октябрьский район, Первый военный городок в/ч 55433; 644098, г. Омск, Военный городок №14, строение 97Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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