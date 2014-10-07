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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений право заключения договора на поставку компьютерного оборудования для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    Открытый запрос предложений право заключения договора на поставку компьютерного оборудования для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409353Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования для нужд филиала "Южэнергосетьпроект"КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409353

    Уникальный номер закупки

    6-05/66-ЗД/180914-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений право заключения договора на поставку компьютерного оборудования для нужд филиала «Южэнергосетьпроект»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    уведомление

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерного оборудования для нужд филиала "Южэнергосетьпроект"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 12:00 GMT +307.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409353Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования для нужд филиала "Южэнергосетьпроект"Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 12:0007.10.2014 12:0007.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409353Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудования для нужд филиала "Южэнергосетьпроект"Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409353Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования для нужд филиала "Южэнергосетьпроект"Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409353Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования для нужд филиала "Южэнергосетьпроект"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерного оборудования для нужд филиала "Южэнергосетьпроект"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями закупочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    344116, г. Ростов-на-Дону, ул. Литвинова, 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64.2

    Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во: 50

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