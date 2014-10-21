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Номер извещения
31401536875
Уникальный номер закупки
5348
Наименование закупки
Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лаборатории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2014 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лаборатории
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2014 13:00 GMT +321.10.2014 13:0021.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401536875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.10.2014 12:0030.10.2014 12:0030.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401536875Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМосква
Дата и время проведения
06.11.2014 12:0006.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401536875Дата и время проведения Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМосква
Подведение итогов не позднее
12.11.2014 14:3912.11.2014 14:3912.11.2014 14:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401536875Подведение итогов не позднее Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лаборатории
Начальная цена
11 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
560 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
33.30
Документация лота
Кол-во: 1
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