Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лаборатории

    Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2014 13:0021.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401536875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401536875

    Уникальный номер закупки

    5348

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение

    Проект договора

    Техническое задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-38

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кашликов Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2014 13:00 GMT +321.10.2014 13:0021.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401536875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.10.2014 12:0030.10.2014 12:0030.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401536875Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМосква

    Дата и время проведения

    06.11.2014 12:0006.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401536875Дата и время проведения Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМосква

    Подведение итогов не позднее

    12.11.2014 14:3912.11.2014 14:3912.11.2014 14:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401536875Подведение итогов не позднее Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.201412.11.2014 14:3912.11.2014 14:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401536875Подведение итогов не позднее Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лабораторииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лаборатории

    Начальная цена

    11 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    560 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    560 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.30

    Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов

    Документация лота

    Извещение

    27.12.2016

    Проект договора

    27.12.2016

    Техническое задание

    27.12.2016

    Документация

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка универсальной испытательной машины для Центральной заводской лаборатории"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157171
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    540017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    665 599
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211027007
    Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
    Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
    584851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Маркетинговые исследования № 32211051368
    Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    589083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:29(GMT+03:00)
    5 326 593
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225953
    Приобретение Комплект ремонтный для восстановления оболочки кабеля, лента изоляционная, смесь резиновая, комплект муфт соединительных холодной усадки, муфта соединительная АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39945
    Приобретение Комплект ремонтный для восстановления оболочки кабеля, лента изоляционная, смесь...
    592990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП213714
    Закупка ЗИП к компрессору Caterpillar (БП МТР 2022г.)
    Закупка ЗИП к компрессору Caterpillar (БП МТР 2022г.)
    588970
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ФЛ АО НПЦАП-ПОКОРПУС
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077049
    Поставка экземпляра программного продукта ПП «ПАРУС-Предприятие» новой версии к ранее приобретенному экземпляру ПП с лицензионным обслуживанием
    Поставка экземпляра программного продукта ПП «ПАРУС-Предприятие» новой версии к ранее...
    592979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 555 140
    Лоты:
    1
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014142
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по организации и проведению целевых мероприятий для ПАО "СН-МНГ"
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    592981
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225947
    Детали трубопроводные
    Детали трубопроводные
    591579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить